Участники токийской Олимпиады сегодня разыграют 21 комплект наград

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31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр разыграют сегодня 21 комплект наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские любители спорта сегодня в первую очередь рассчитывают на успешное выступление батутиста Владислава Гончарова, который в Рио-де-Жанейро в 2016 году стал олимпийским чемпионом. Вместе с ним в квалификации выступит дебютант Игр 20-летний Иван Литвинович. Тяжелоатлет Евгений Тихонцов выступит в весовой категории 96 кг. Мария Мартынова намерена пробиться в число финалисток в соревнованиях по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м. Без участия белорусских атлетов олимпийские медали будут разыграны в соревнованиях по триатлону, плаванию, стендовой стрельбе, теннису, парусному спорту, бадминтону, регби-7, дзюдо, легкой атлетике и фехтованию.

Также сегодня белорусы примут участие в квалификационных этапах. Свой второй олимпийский бой проведет боксер Дмитрий Асанов, соперником которого в 1/16 финала весовой категории 63 кг будет бразильский спортсмен Вандерсон де Оливейра. В легкоатлетических стартах Эльвира Герман выступит в предварительном забеге на стометровке с барьерами.-0-