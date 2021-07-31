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Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады
31.07.2021 09:27 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусы завоевали первую награду на Играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в мужских соревнованиях по прыжкам на батуте белорус Иван Литвинович стал первым.
Владислав Гончаров стал четвертым.
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Сегодня в мужских соревнованиях по прыжкам на батуте белорус Иван Литвинович стал первым.
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