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Американка Кэти Ледеки выиграла финальный заплыв Олимпиады на 800 м вольным стилем
31.07.2021 09:27 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американская пловчиха Кэти Ледеки выиграла финальный заплыв Олимпиады на 800 м вольным стилем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Американка показала на финише время 8 мин. 12,57 сек. Второе место осталось за австралийкой Ариарне Титмус - 8 мин.13,83 сек. Бронзовую медаль выиграла итальянка Симона Квадарелла - 8 мин. 18,35 сек.-0-
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Американка показала на финише время 8 мин. 12,57 сек. Второе место осталось за австралийкой Ариарне Титмус - 8 мин.13,83 сек. Бронзовую медаль выиграла итальянка Симона...
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