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Эльвира Герман преодолела квалификацию в беге на 100 м с барьерами на Играх в Токио
31.07.2021 09:27 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман преодолела квалификацию в беге на 100 м с барьерами и выступит в полуфинале Олимпиады, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В своем забеге она показала время 12,95 сек. и финишировала четвертой. Первенствовала американка Кендра Харрисон - 12,74 сек.
Полуфинальные старты состоятся на Новом национальном стадионе в Токио 1 августа. Решающая стадия соревнований в этом виде программы намечена на 2 августа.-0-
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В своем забеге она показала время 12,95 сек. и финишировала четвертой. Первенствовала американка Кендра Харрисон - 12,74 сек.
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