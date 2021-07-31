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Эльвира Герман преодолела квалификацию в беге на 100 м с барьерами на Играх в Токио

31.07.2021 09:27 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская легкоатлетка Эльвира Герман преодолела квалификацию в беге на 100 м с барьерами и выступит в полуфинале Олимпиады, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В своем забеге она показала время 12,95 сек. и финишировала четвертой. Первенствовала американка Кендра Харрисон - 12,74 сек.

Полуфинальные старты состоятся на Новом национальном стадионе в Токио 1 августа. Решающая стадия соревнований в этом виде программы намечена на 2 августа.-0-

 
 
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В своем забеге она показала время 12,95 сек. и финишировала четвертой. Первенствовала американка Кендра Харрисон - 12,74 сек.
 
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