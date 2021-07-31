|
Австралийка Кейли Маккеоун выиграла золото Игр в заплыве на 200 м на спине
31.07.2021 09:27 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Австралийка Кейли Маккеоун выиграла золото Игр в плавании на дистанции 200 м на спине, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат победительницы - 2 мин. 04,68 сек. Серебро на счету канадской пловчихи Кайли Масс, которая прошла дистанцию за 2 мин. 05,42 сек. Бронзовая медаль также получила австралийскую прописку благодаря Эмили Сибом. Ее итоговый результат - 2 мин. 07,17 сек.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Итоговый результат победительницы - 2 мин. 04,68 сек. Серебро на счету канадской пловчихи Кайли Масс, которая прошла дистанцию за 2 мин. 05,42 сек.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)