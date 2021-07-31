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Британские пловцы завоевали золото в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м
31.07.2021 09:27 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Британские пловцы завоевали золото в смешанной комбинированной эстафете 4х100 м, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победители установили мировой рекорд, который отныне равен 3 мин. 37,58 сек. Серебро выиграли китайские пловцы - 3 мин. 38,86 сек. Австралийский эстафетный квартет финишировал на третьей позиции - 3 мин. 38,95 сек.-0-
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Победители установили мировой рекорд, который отныне равен 3 мин. 37,58 сек. Серебро выиграли китайские пловцы - 3 мин. 38,86 сек. Австралийский эстафетный квартет...
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