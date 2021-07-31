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Американец Калеб Дрессел с мировым рекордом выиграл золото Игр на дистанции 100 м баттерфляем
31.07.2021 09:27 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Американец Калеб Дрессел выиграл золото Игр на дистанции 100 м баттерфляем, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Победитель установил мировой рекорд, проплыв дистанцию за 49,45 сек. Второе место занял венгр Криштоф Милак - 49,68 сек. Замкнул тройку швейцарец Ноэ Понти, проплывший дистанцию за 50,74 сек.-0-
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Победитель установил мировой рекорд, проплыв дистанцию за 49,45 сек. Второе место занял венгр Криштоф Милак - 49,68 сек. Замкнул тройку швейцарец Ноэ Понти, проплывший...
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