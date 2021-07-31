Триатлонисты Великобритании выиграли олимпийское золото в смешанной эстафете

Источник материала: БелТА

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Триатлонисты Великобритании выиграли золото в смешанной эстафете на Олимпиаде в Токио, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Джессика Лермонт, Джонатан Браунли, Джорджия Тейлор-Браун и Алекс Йи преодолели соревновательный маршрут за 1 ч 23 мин. 41 сек.

Второе место заняли американцы. Их время - 1 ч 23 мин. 55 сек. Замкнули французские спортсмены - 1 ч 24 мин. 04 сек.

В неофициальном медальном зачете сейчас лидирует китайская сборная. На ее счету 19 золотых, 10 серебряных и 11 бронзовых наград. Японцы идут вторыми - 17-4-7. Третье место у дружины США - 14-17-11.-0-