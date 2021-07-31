Батутисты Владислав Гончаров и Иван Литвинович квалифицировались в финал Игр на лидерских позициях

Источник материала: БелТА

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские батутисты Владислав Гончаров и Иван Литвинович квалифицировались в финал олимпийского турнира на лидерских позициях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оценка олимпийского чемпиона Рио-2016 - 113,400 (53,180 + 60,220) балла. Это вторая позиция в промежуточном протоколе.

Иван Литвинович показал результат 113,555 (53,515 + 60,040) балла. Таким образом, он завершил предварительный этап турнира на первом месте.

Согласно регламенту олимпийского турнира в прыжках на батуте, в его решающую стадию выходят восемь лучших спортсменов по итогам двух попыток.-0-

















Фото Андрея Покумейко