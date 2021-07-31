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Батутисты Владислав Гончаров и Иван Литвинович квалифицировались в финал Игр на лидерских позициях

31.07.2021 09:27 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусские батутисты Владислав Гончаров и Иван Литвинович квалифицировались в финал олимпийского турнира на лидерских позициях, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Оценка олимпийского чемпиона Рио-2016 - 113,400 (53,180 + 60,220) балла. Это вторая позиция в промежуточном протоколе.

Иван Литвинович показал результат 113,555 (53,515 + 60,040) балла. Таким образом, он завершил предварительный этап турнира на первом месте.

Согласно регламенту олимпийского турнира в прыжках на батуте, в его решающую стадию выходят восемь лучших спортсменов по итогам двух попыток.-0-

Батутисты Владислав Гончаров и Иван Литвинович квалифицировались в финал Игр на лидерских позициях

Батутисты Владислав Гончаров и Иван Литвинович квалифицировались в финал Игр на лидерских позициях

Батутисты Владислав Гончаров и Иван Литвинович квалифицировались в финал Игр на лидерских позициях

Батутисты Владислав Гончаров и Иван Литвинович квалифицировались в финал Игр на лидерских позициях

Фото Андрея Покумейко

 
 
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Оценка олимпийского чемпиона Рио-2016 - 113,400 (53,180 + 60,220) балла. Это вторая позиция в промежуточном протоколе.
 
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