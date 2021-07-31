|
Токио - 2020: Иван Литвинович - олимпийский чемпион в прыжках на батуте
31.07.2021 10:35 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Первая медаль в копилке белорусской сборной! Иван Литвинович - олимпийский чемпион в прыжках на батуте Игр в Токио.
Подписывайтесь на Telegram-канал
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Первая медаль в копилке белорусской сборной! Иван Литвинович - олимпийский чемпион в прыжках на батуте Игр в Токио. Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)