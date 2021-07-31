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Токио - 2020: Иван Литвинович - олимпийский чемпион в прыжках на батуте

31.07.2021 10:35 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Первая медаль в копилке белорусской сборной! Иван Литвинович - олимпийский чемпион в прыжках  на батуте Игр в Токио. 

Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко поздравил Ивана Литвиновича с завоеванием золотой медали на Играх XXXII Олимпиады в Токио-2020: 

Своим впечатляющим победным выступлением ты оправдал ожидания тренеров и, конечно, белорусских болельщиков, подтвердив высокий уровень отечественной школы прыжков на батуте. Уверен, что, открыв медальный зачет на Играх для белорусской сборной столь долгожданной медалью, ты вдохновишь своих друзей по команде, и вы еще не раз взойдете на олимпийский пьедестал.

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Первая медаль в копилке белорусской сборной! Иван Литвинович - олимпийский чемпион в прыжках  на батуте Игр в Токио.  Президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко...
 
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