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Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе

31.07.2021 10:53 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Мария Мартынова не прошла в финал соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, передает корреспондент БЕЛТА.

В квалификации белоруска набрала 1166 очков и заняла 17-е итоговое место среди 37 участниц соревнований. В финале борьбу за награды продолжают восемь спортсменок.

До этого Мария Мартынова заняла 24-е место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, а в паре с Юрием Щербацевичем оказалась 23-й в миксте.-0-

Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе

Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе

Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе

Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе

Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе

Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе

Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе

Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе

Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе

Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе

Фото Оксаны Манчук

 
 
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В квалификации белоруска набрала 1166 очков и заняла 17-е итоговое место среди 37 участниц соревнований. В финале борьбу за награды продолжают восемь спортсменок.
 
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