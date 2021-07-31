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Белоруска Мария Мартынова не прошла в финал олимпийских соревнований по стрельбе
31.07.2021 10:53 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Мария Мартынова не прошла в финал соревнований по стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений, передает корреспондент БЕЛТА.
В квалификации белоруска набрала 1166 очков и заняла 17-е итоговое место среди 37 участниц соревнований. В финале борьбу за награды продолжают восемь спортсменок.
До этого Мария Мартынова заняла 24-е место в стрельбе из пневматической винтовки с 10 м, а в паре с Юрием Щербацевичем оказалась 23-й в миксте.-0-
Фото Оксаны Манчук
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В квалификации белоруска набрала 1166 очков и заняла 17-е итоговое место среди 37 участниц соревнований. В финале борьбу за награды продолжают восемь спортсменок.
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