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За матчами Кубка Руслана Салея можно следить на "Беларусь 5" - 31 июля "Юность" примет "Неман"

31.07.2021 12:37 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Хоккей возвращается на площадки ледовых арен страны, а параллельно и телеэкраны! На кону - летний трофей - Кубок Руслана Салея. За награду борются 12 команд. Сегодня вашему вниманию - матч с приставкой "супер": "Юность" примет "Неман". Клуб из Гродно одержал первую победу - 6:3, одолев "Брест". Минчане завтра дебютируют в турнире. Прямая трансляция встречи вас будет ждать на "Беларусь 5". Начало в 19:30.


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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Хоккей возвращается на площадки ледовых арен страны, а параллельно и телеэкраны! На кону - летний трофей - Кубок Руслана Салея. За награду борются 12 команд. Сегодня...
 
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