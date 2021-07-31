Олимпиада в Токио - батутисты И. Литвинович и В. Гончаров вышли в финал

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Безоговорочной победой белорусов завершилась квалификация у батутистов на Олимпийских играх в Токио. 20-летний Иван Литвинович по сумме двух упражнений показал результат 113,555 балла и занял первое место. Чуть больше одной десятой Ивану уступил чемпион Игр в Рио Владислав Гончаров. Сенсационно не прошел сито квалификации шестикратный чемпион мира из Китая Гао Лей. Финал в этом виде программы проходит в эти минуты - прямая трансляция соревнований на "Беларусь 5".



Рано утром по белорусскому времени удачно выступила Эльвира Герман. Белоруска в беге на 100 метров с барьерами показала результат 12,95 секунды и вышла в следующий этап соревнований.