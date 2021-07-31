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Турецкий лучник Мете Газоз стал олимпийским чемпионом в личном турнире

31.07.2021 13:35 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Последний комплект олимпийских медалей разыгран сегодня на соревнованиях по стрельбе из лука, передает корреспондент БЕЛТА.

В индивидуальном турнире среди мужчин обладателем золотой медали стал турок Мете Газоз, который победил в финале итальянского спортсмена Мауро Несполи с результатом 6:4. Бронзовую медаль завоевал японский лучник Такахару Фурукава.

На токийской Олимпиаде отличилась корейская лучница Сан Ан, которая стала обладательницей трех золотых медалей: в индивидуальном турнире, в команде и миксте. На Играх в японской столице женская сборная Беларуси в составе Анны Марусовой, Карины Деминской и Карины Козловской остановилась в шаге от пьедестала почета, уступив бронзу немецким спортсменкам в командном турнире.-0-

 
 
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В индивидуальном турнире среди мужчин обладателем золотой медали стал турок Мете Газоз, который победил в финале итальянского спортсмена Мауро Несполи с...
 
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