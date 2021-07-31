Золото Ивана Литвиновича станет залогом поддержки воспитанников витебской спортшколы

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31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотая олимпийская медаль Ивана Литвиновича в прыжках на батуте стала первой для белорусской команды в Токио. Благодаря этому успеху неплохую поддержку получат юные воспитанники Витебской СДЮШОР №1, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

Новоиспеченный чемпион токийских Игр в рамках проекта "Олимпийский выбор" решил направить Br20 тыс. в спортивную школу, в которой вырастают будущие олимпийцы. Иван Литвинович, которому недавно исполнилось 20 лет, родился в Вилейке, но последнее время тренировался в Витебске на базе СДЮШОР №1 под руководством главного тренера национальной сборной по прыжкам на батуте витебчанки Ольги Власовой. Во время Олимпиады-2016 в Рио эта спортшкола уже получала материальную поддержку после золотого выступления еще одного батутиста Владислава Гончарова, который также воспитанник этой школы.

"Олимпийский выбор" - совместный масштабный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране. Эта благотворительная акция проходит с Олимпиады-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и II Европейские игры - 2019 в Минске.

Во время акции каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси сможет выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них. Сумма финансовой помощи будет зависеть от занятого спортсменом места и составит за первое место - Br20 тыс., за второе - Br15 тыс. и за третье - Br10 тыс.-0-