Сборная Франции по дзюдо выиграла золото олимпийского командного турнира

Источник материала: БелТА

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции выиграла золото олимпийского командного турнира по дзюдо, который проводился первый раз в истории состязаний, передает корреспондент БЕЛТА.

В финале Кларисс Агбеньену, Аксель Клерже, Роман Дико, Тедди Ринер, Сара-Леони Сизик и Гийом Чейн были сильнее соперников из Японии (4:1), которые стали серебряными медалистами состязаний.

Таким образом, титулованный француз Тедди Ринер, накануне ставший бронзовым призером Игр в Токио, оформил свое третье в карьере олимпийское золото.

Бронзу выиграли немецкие и израильские спортсмены. Команда Германии была сильнее нидерландской сборной - 4:2. Израильтяне победили россиян - 4:1.-0-