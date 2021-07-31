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Сборная Франции по дзюдо выиграла золото олимпийского командного турнира
31.07.2021 15:03 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Сборная Франции выиграла золото олимпийского командного турнира по дзюдо, который проводился первый раз в истории состязаний, передает корреспондент БЕЛТА.
В финале Кларисс Агбеньену, Аксель Клерже, Роман Дико, Тедди Ринер, Сара-Леони Сизик и Гийом Чейн были сильнее соперников из Японии (4:1), которые стали серебряными медалистами состязаний.
Таким образом, титулованный француз Тедди Ринер, накануне ставший бронзовым призером Игр в Токио, оформил свое третье в карьере олимпийское золото.
Бронзу выиграли немецкие и израильские спортсмены. Команда Германии была сильнее нидерландской сборной - 4:2. Израильтяне победили россиян - 4:1.-0-
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В финале Кларисс Агбеньену, Аксель Клерже, Роман Дико, Тедди Ринер, Сара-Леони Сизик и Гийом Чейн были сильнее соперников из Японии (4:1), которые стали серебряными...
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