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Девятый день Олимпиады в Токио принес белорусам золотую медаль Ивана Литвиновича в прыжках на батуте
31.07.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
В Токио за победой следила и съемочная группа Агентства теленовостей. Все подробности завоевания первого олимпийского золота у Кристины Камыш. Главный старт четырехлетия преодолевает экватор. Половина пути пройдена. Традиционно именно во второй части летних Игр сконцентрированы основные медальные силы нашей страны. Эта истина была подтверждена сегодня. Все внимание болельщиков было приковано к центру гимнастики Ariake, где стартовал турнир батутистов.
Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады
В финале по мере приближения выступлений белорусов напряжение нарастало. Опытнейший китаец Дон Дон, который уже поднимался на олимпийский пьедестал в Бразилии, заработал от судей оценку 61,235 балла. Он возглавил промежуточный рейтинг. Был неплох новозеландец Дилан Шмидт. Однако затем вышел Владислав Гончаров.
Наш батутист справился с давлением. Выступил хорошо. Но итоговая оценка 60,565 балла могла гарантировать Гончарову только бронзу. И это до выступления в финале Литвиновича. Итого - у Владислава четвертое место. Олимпийский чемпион после не смог найти слов.
Последним из финалистов выступал Иван Литвинович. Он заявил сложнейшую программу из всех участников. И поразил всех судей своей амплитудой.
В своем выступлении гимнаст пару раз вылетел из квадрата приземления. Однако сложность программы этот недостаток нивелировала. Это золото - первая награда белорусов на Олимпийских играх в Токио. Верим в то, что это золото - только начало нашего победного пути на Олимпиаде.
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Девятый день Олимпиады в Токио принес белорусам золотую медаль Ивана Литвиновича в прыжках на батуте
В Токио за победой следила и съемочная группа Агентства теленовостей. Все подробности завоевания первого олимпийского золота у Кристины Камыш. Главный старт...
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