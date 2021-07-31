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Девятый день Олимпиады в Токио принес белорусам золотую медаль Ивана Литвиновича в прыжках на батуте

31.07.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

В Токио за победой следила и съемочная группа Агентства теленовостей. Все подробности завоевания первого олимпийского золота у Кристины Камыш. Главный старт четырехлетия преодолевает экватор. Половина пути пройдена. Традиционно именно во второй части летних Игр сконцентрированы основные медальные силы нашей страны. Эта истина была подтверждена сегодня. Все внимание болельщиков было приковано к центру гимнастики Ariake, где стартовал турнир батутистов.


Беларусь на Играх была представлена опытным олимпийским чемпионом Рио-де-Жанейро Владиславом Гончаровым и молодым Иваном Литвиновичем. 

Интересный факт, что именно в Японии парень, которому месяц назад исполнилось 20 лет, заявил о себе на международной арене. 2 года назад белорус здесь же выиграл серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях среди мужчин на чемпионате мира. 


По жребию именно Владислав Гончаров первым из нашей команды выходил на помост в квалификации. Стартовый номер - 3. Победитель Игр в Рио захватил лидерство и удерживал его вплоть до выступления Ивана Литвиновича, который подвинул партнера по команде. В финал отбирается восьмерка сильнейших. На итоговый протокол предварительного турнира было приятно смотреть. 


Иван Литвинович завоевал золото Олимпиады


В финале по мере приближения выступлений белорусов напряжение нарастало. Опытнейший китаец Дон Дон, который уже поднимался на олимпийский пьедестал в Бразилии, заработал от судей оценку 61,235 балла. Он возглавил промежуточный рейтинг. Был неплох новозеландец Дилан Шмидт. Однако затем вышел Владислав Гончаров.

Наш батутист справился с давлением. Выступил хорошо. Но итоговая оценка 60,565 балла могла гарантировать Гончарову только бронзу. И это до выступления в финале Литвиновича. Итого - у Владислава четвертое место. Олимпийский чемпион после не смог найти слов.


Последним из финалистов выступал Иван Литвинович. Он заявил сложнейшую программу из всех участников. И поразил всех судей своей амплитудой. 

В своем выступлении гимнаст пару раз вылетел из квадрата приземления. Однако сложность программы этот недостаток нивелировала. Это золото - первая награда белорусов на Олимпийских играх в Токио. Верим в то, что это золото - только начало нашего победного пути на Олимпиаде. 


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В Токио за победой следила и съемочная группа Агентства теленовостей. Все подробности завоевания первого олимпийского золота у Кристины Камыш. Главный старт...
 
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