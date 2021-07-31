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Олимпиада в Токио. Следим на "Беларусь 5" за выступлением тяжелоатлета Е. Тихонцова
31.07.2021 16:41 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Белорусы следят за выступлением тяжелоатлетов. Весовая категория до 96 кг, где один из фаворитов - чемпион мира Евгений Тихонцов. После первого упражнения - рывка - он расположился лишь на 6 месте с результатом 173 кг. Но второе упражнение в толчке штанги - коронное для Тихонцова. Его заявленный вес здесь превосходит всех оппонентов. Главное, конечно, с этими килограммами справиться. Следим за нашим молодым атлетом на телеканале
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Белорусы следят за выступлением тяжелоатлетов. Весовая категория до 96 кг, где один из фаворитов - чемпион мира Евгений Тихонцов. После первого упражнения - рывка -...
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