ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олимпиада в Токио. Следим на "Беларусь 5" за выступлением тяжелоатлета Е. Тихонцова

31.07.2021 16:41 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Белорусы следят за выступлением тяжелоатлетов. Весовая категория до 96 кг, где один из фаворитов - чемпион мира Евгений Тихонцов. После первого упражнения - рывка - он расположился лишь на 6 месте с результатом 173 кг. Но второе упражнение в толчке штанги - коронное для Тихонцова. Его заявленный вес здесь превосходит всех оппонентов. Главное, конечно, с этими килограммами справиться. Следим за нашим молодым атлетом на телеканале "Беларусь 5", трансляция продолжается.


Сейчас Беларусь расположилась  на 37 месте  в медальном зачете. В лидерах идет сборная Китая - 45 наград, из которых 21 золотая. Хозяева японцы - на второй строке: 30 в сумме медалей  и 17 высшей пробы, 45 раз на пьедестал поднимались представители команды США - третья строчка в табеле.


Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы следят за выступлением тяжелоатлетов. Весовая категория до 96 кг, где один из фаворитов - чемпион мира Евгений Тихонцов. После первого упражнения - рывка -...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Российские саблистки завоевали золото Олимпиады в командном турнире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by