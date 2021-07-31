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Белорусы следят за выступлением тяжелоатлетов. Весовая категория до 96 кг, где один из фаворитов - чемпион мира Евгений Тихонцов. После первого упражнения - рывка - он расположился лишь на 6 месте с результатом 173 кг. Но второе упражнение в толчке штанги - коронное для Тихонцова. Его заявленный вес здесь превосходит всех оппонентов. Главное, конечно, с этими килограммами справиться. Следим за нашим молодым атлетом на телеканале "Беларусь 5" , трансляция продолжается.





Сейчас Беларусь расположилась на 37 месте в медальном зачете. В лидерах идет сборная Китая - 45 наград, из которых 21 золотая. Хозяева японцы - на второй строке: 30 в сумме медалей и 17 высшей пробы, 45 раз на пьедестал поднимались представители команды США - третья строчка в табеле.