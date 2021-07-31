Футболисты Испании, Бразилии, Японии и Мексики вышли в полуфинал Олимпиады

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31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. На мужском олимпийском футбольном турнире сегодня определились все участники полуфинальной стадии, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом четвертьфинальном поединке футболисты Испании дважды уступали соперникам из Кот-д'Ивуара, но в самой концовке основного времени сумели сравнять результат - 2:2. Зато в овертайме преимущество европейцев было подавляющим - испанцы трижды поразили ворота ивуарийской команды и победили со счетом 5:2. Хет-трик в этой игре оформил форвард английского "Вулверхэмтона" Рафаэль Мир, причем он вышел на поле на 2-й компенсированной минуте второго тайма и тут же точным ударом восстановил равновесие, а в дополнительное время отличился еще дважды. В матче за выход в финал испанцы встретятся с хозяевами Игр японцами, который лишь в серии послематчевых пенальти сумели вырвать победу у команды Новой Зеландии - 4:2 (игровое время - 0:0).

Действующие олимпийские чемпионы футболисты Бразилии имели большое преимущество в четвертьфинале с египтянами, но смогли забить лишь один мяч - на 37-й минуте игры победу южноамериканцам принес нападающий немецкой "Герты" Матеус Кунья - 1:0. Соперником бразильцев в полуфинале будет сборная Мексики, разгромившая команду Республики Корея со счетом 6:3.

Полуфинальные встречи пройдут 3 августа, матч за бронзу намечен на 6 августа, финальный поединок за олимпийское золото состоится 7 августа.-0-