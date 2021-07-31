Бегуньи Ямайки заняли весь олимпийский пьедестал на стометровке

Источник материала: БелТА

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Триумфом спортсменок Ямайки завершился финальный олимпийский забег на дистанции 100 м, передает корреспондент БЕЛТА.

Чемпионкой Игр с новым олимпийским рекордом стала Элейн Томпсон - 10,61 сек. Второй финишировала Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10,74 сек.), бронзовую медаль завоевала Шерика Джексон (10,76 сек.).

Завтра на главной арене Олимпиады за медали поспорят белорусские легкоатлеты. В секторе для прыжков в высоту выступит Максим Недосеков, а в финале женских состязаний по толканию ядра примет участие Алена Дубицкая. Кроме того, Эльвира Герман проведет полуфинальный забег на 100 м с барьерами. В квалификации соревнований по метанию молота выступят Анна Малыщик и Анастасия Маслова, а Анастасия Мирончик-Иванова попытается пробиться в финал турнира по прыжкам в длину.-0-