ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич стала олимпийской чемпионкой

31.07.2021 17:41 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Швейцарская теннисистка Белинда Бенчич (12-й номер мирового рейтинга) стала олимпийской чемпионкой, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке за золото в женском одиночном разряде швейцарка победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (42) - 7:5, 2:6, 6:3. В матче за олимпийскую бронзу украинка Элина Свитолина (6) за два с половиной часа одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину (20) - 1:6, 6:7 (5:7), 6:4.

Также сегодня в матче за бронзовую медаль мужского одиночного разряда испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, обыграл в трехсетовом поединке первую ракетку планеты серба Новака Джоковича - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3. Завтра в решающем поединке за титул олимпийского чемпиона российский теннисист Карен Хачанов (25) сыграет с пятой ракеткой мира Александром Зверевым из Германии.

Обладательницами бронзовых медалей в женском парном разряде стали бразильские теннисистки Лаура Пигосси и Луиза Стефани, которые в упорнейшей борьбе победили россиянок Веронику Кудерметову и Елену Веснину - 4:6, 6:4, 11:9. Российские теннисистки по ходу решающего тай-брейка имели четыре матчбола, но не реализовали их. Завтра в матче за золото чешский дуэт Барбора Крейчикова / Катерина Синякова встретятся с парой из Швейцарии Белинда Бенчич / Виктория Голубич.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в финальном поединке за золото в женском одиночном разряде швейцарка победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову (42) - 7:5, 2:6, 6:3.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Тихонцов: показать более достойный результат на Олимпиаде помешала травма
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by