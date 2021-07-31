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Тихонцов: показать более достойный результат на Олимпиаде помешала травма
31.07.2021 17:41 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Токио /Корр. БЕЛТА/. Показать
"Из-за сгонки веса обострилась старая травма, поэтому получилось, как получилось. Хочу поблагодарить всех, кто болел за меня, поддерживал. И, конечно, извиниться, что подвел. Но уже менее чем через четыре года - Олимпиада в Париже. Сейчас буду лечить травмы и сделаю все, чтобы попасть на Игры-2024 и показать достойный уровень белорусской тяжелой атлетики", - сказал спортсмен.
Как сообщалось, выступающий в весовой категории 96 кг Евгений Тихонцов в сумме двоеборья поднял в рывке 173 кг, однако в упражнении толчок не смог зафиксировать вес 201 кг и завершил выступление.-0-
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"Из-за сгонки веса обострилась старая травма, поэтому получилось, как получилось. Хочу поблагодарить всех, кто болел за меня, поддерживал. И, конечно, извиниться, что...
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