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ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"

31.07.2021 21:33 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки клуба "Минск" обыграли в гостях команду футбольного клуба "Неман" со счетом 2:1. Решающий матч в ворота "Немана" забила Елизавета Пинчук.-0-

Фото Леонида Щеглова

ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
 
Теги: Минск
 
 
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Футболистки клуба "Минск" обыграли в гостях команду футбольного клуба "Неман" со счетом 2:1. Решающий матч в ворота "Немана" забила Елизавета Пинчук.
 
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