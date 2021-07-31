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ФОТОФАКТ: Футболистки "Минска" обыграли в гостях "Неман"
31.07.2021 21:33 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки клуба "Минск" обыграли в гостях команду футбольного клуба "Неман" со счетом 2:1. Решающий матч в ворота "Немана" забила Елизавета Пинчук.-0-
Фото Леонида Щеглова
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Футболистки клуба "Минск" обыграли в гостях команду футбольного клуба "Неман" со счетом 2:1. Решающий матч в ворота "Немана" забила Елизавета Пинчук.
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