Нет результата - нужен скандал. Тирада возмущения в соцсетях от легкоатлетки Кристины Тимановской

Источник материала: БT

К сожалению, Олимпиада в Токио открыла и новый вид борьбы. Совершенно неспортивный. Где нет результата - нужен скандал. Погромче, поязвительнее, так, чтобы не подбирая слов. И пока одни спортсмены проходят десятки тестов, чтобы попасть на Олимпиаду и показать результат кропотливой работы, другие, оказавшись в Токио, заваливают элементарные тесты на "вшивость" и "гнильцу".

Не успев принять участие в Олимпийских играх, некоторые начали выливать ушаты грязи на организаторов и руководство белорусской делегации в Токио.

Неспортивное поведение

Так, легкоатлетка Кристина Тимановская возмутилась тем, что ее заявили в эстафету. И это вместо того, чтобы поддержать команду в непростых условиях. (Двух наших спринтерш не по их вине, а из-за слишком жестких правил не допустили к соревнованиям). Вместо того чтобы воспользоваться еще одним предоставленным шансом на медаль, она разразилась тирадой возмущения в соцсетях. Еще даже не успев выйти на дорожку, скандальная бегунья дала понять, что победа, успех сборной и болельщики ей, мягко говоря, побоку.

Такая же неблагодарная публика оказалась и среди "невероятных", которые изливают накопленную желчь и не скупятся на язвительные комментарии в адрес нашего сегодняшнего победителя и олимпийского чемпиона.

Вот такой он, БЧБ-патриотизм. Вместо того чтобы порадоваться, только ненависть и злоба.





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