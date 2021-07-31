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Нет результата - нужен скандал. Тирада возмущения в соцсетях от легкоатлетки Кристины Тимановской

31.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

К сожалению, Олимпиада в Токио открыла и новый вид борьбы. Совершенно неспортивный. Где нет результата - нужен скандал. Погромче, поязвительнее, так,  чтобы  не подбирая слов.  И пока одни спортсмены проходят десятки тестов, чтобы попасть на Олимпиаду и показать результат кропотливой работы, другие, оказавшись в Токио,  заваливают элементарные тесты  на "вшивость" и "гнильцу".  

Не успев принять участие в Олимпийских играх,  некоторые начали выливать ушаты грязи на организаторов и руководство белорусской делегации в Токио.

Неспортивное поведение

Так,  легкоатлетка Кристина Тимановская возмутилась тем, что ее заявили в эстафету. И это вместо того, чтобы поддержать команду в непростых  условиях. (Двух  наших спринтерш   не по их вине, а из-за слишком жестких правил не допустили к соревнованиям). Вместо того чтобы воспользоваться еще одним предоставленным шансом на медаль, она  разразилась тирадой возмущения в соцсетях. Еще даже не успев выйти на дорожку,  скандальная бегунья дала понять, что победа, успех сборной и болельщики  ей, мягко говоря,  побоку. 

Такая же неблагодарная публика оказалась и среди "невероятных", которые изливают накопленную желчь и не скупятся на язвительные комментарии в адрес нашего сегодняшнего победителя и олимпийского чемпиона. 

Вот такой он, БЧБ-патриотизм.  Вместо того чтобы порадоваться, только ненависть и злоба.


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К сожалению, Олимпиада в Токио открыла и новый вид борьбы. Совершенно неспортивный. Где нет результата - нужен скандал. Погромче, поязвительнее, так,  чтобы  не...
 
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