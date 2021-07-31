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Иван Литвинович - олимпийский чемпион! Путь к победе

31.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Просто зашкаливали сегодня радостные эмоции и в родном городе олимпийского чемпиона - в Вилейке.  Именно здесь Иван сделал свои первые спортивные шаги. Почему он выбрал именно прыжки на батуте? В  чем сильная сторона атлета? Какие чувства сегодня испытал первый тренер - узнал Станислав Липский.

Первые шаги в прыжках на батуте

Костел Воздвижения Святого Креста, самое большое искусственное водохранилище в Беларуси. Сегодня  о Вилейке ведущие спортивные каналы мира говорят благодаря триумфу местного паренька - Иван Литвинович свои первые шаги в прыжках на батуте делал именно в этом городке.

Под руководством вот этого человека. Петр Иванович уже давно на пенсии, но любовь к своему делу не отпускает. Тренер каждый день в зале - работает по 4 с половиной часа, больше  врачи не рекомендуют, здоровье уже не то.

А вот директор СДЮШОР с воспитанниками за финалом, разумеется, следили. После победы эмоции зашкаливали - ведь это первый олимпийский чемпион из Вилейки в истории. Кстати, местная спортивная школа насчитывает 300 учеников, 60 из них занимаются в секции по прыжкам на батуте. 

Семья - главная ценность Ивана. Свою победу, напомним, чемпион посвятил бабушке, которой уже нет. Мама также работает тренером в этом зале, но ее эмоции мы пока не увидим (она в отпуске за границей - так проще переживать за сына). 


Иван Литвинович - олимпийский чемпион! Путь к победе


Болели за белорусских атлетов сегодня и в Витебске - на родине олимпийского чемпиона Рио Владислава Гончарова. В 7 утра в зале батутного центра собрались юные спортсмены, тренеры спортшколы, представители областной федерации прыжков на батуте, журналисты. Прямая трансляция из Токио  - на большом экране, а в руках болельщиков - белорусские флаги и плакаты   с именами наших олимпийцев.  И есть снова победа!  Вторая золотая Олимпиада  в истории батутной школы Беларуси.

Второе олимпийское золото подряд - лакмусовая бумажка работы белорусской школы прыжков на батуте и тренерского штаба национальной команды в частности. С такими результатами на игры в Париже в 2024 можно замахнуться уже и на 2 медали. Потенциал у белорусов огромный,  где как не на Олимпиаде его раскрывать. 


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Теги: Витебск
 
 
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