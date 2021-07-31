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В соцсетях и мессенджерах белорусы ликуют и поздравляют с долгожданной победой Ивана Литвиновича

31.07.2021 22:47 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Поздравления сейчас заполонили и интернет. В соцсетях и мессенджерах белорусы ликуют и поздравляют с долгожданной победой Ивана Литвиновича   и благодарят тренера Ольгу Власову. "Гордимся! Поздравляем! Молодец!". "В данной дисциплине   лучше нашего белоруса на планете никого больше нет". "От всей души поздравляем тебя с победой. Вся Беларусь за тебя!". Болельщики желают нашим спортсменам удачи и  дальнейших побед.


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Теги: Витебск
 
 
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Поздравления сейчас заполонили и интернет. В соцсетях и мессенджерах белорусы ликуют и поздравляют с долгожданной победой Ивана Литвиновича   и благодарят...
 
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