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Участники Олимпийских игр сегодня разыграют 25 комплектов наград

01.08.2021 06:39 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в японской столице сегодня разыграют 25 комплектов наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Главные медальные надежды белорусских любителей связаны сегодня с выступлением Максима Недосекова, который поспорит за награды в секторе для прыжков в высоту. В другом виде легкоатлетической программы - женском толкании ядра - в финале выступит белоруска Алена Дубицкая. В женских соревнованиях по тяжелой атлетике за медали будет сражаться серебряный призер Игр-2016 в Рио Дарья Наумова, выступающая в весовой категории 76 кг. Пока в копилке белорусской олимпийской команды одна медаль - золото Ивана Литвиновича, который стал олимпийским чемпионом в прыжках на батуте.

Без участия белорусских атлетов олимпийские чемпионы определятся в турнирах по гольфу, велоспорту, плаванию, теннису, бадминтону, прыжкам в воду, парусному спорту, спортивной гимнастике и фехтованию.

В полуфинальном забеге на 100 м с барьерами примет участие белоруска Эльвира Герман. Анастасия Мирончик-Иванова выступит в квалификации соревнований по прыжкам в длину, а Анна Малыщик и Анастасия Маслова попытаются пробиться в финал турнира по метанию молота. Свой первый поединок в турнире по женской борьбе проведет Василиса Марзалюк. В 1/8 финала весовой категории 76 кг ее соперницей будет чемпионка мира Алине Фоккен из Германии.-0-

 
 
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Главные медальные надежды белорусских любителей связаны сегодня с выступлением Максима Недосекова, который поспорит за награды в секторе для прыжков в высоту.
 
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