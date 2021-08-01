Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты мозырской "Славии" выиграли у "Сморгони" со счетом 2:0 в матче 18-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях, мозыряне владели инициативой и сумели дважды реализовать свое преимущество. В конце первой половины встречи отличился Владимир Есин, а сразу после перерыва второй мяч в ворота хозяев забил Френсис Нар. В стартовом поединке этого тура брестский "Рух" в Борисове переиграл столичный "Энергетик-БГУ" с результатом 2:0. Брестчане забили по мячу в каждом тайме: на 29-й минуте встречи счет открыл Денис Лаптев, а на 82-й минуте итог подвел Олег Никифоренко.

Сегодня минское "Динамо" сыграет в гостях у "Слуцка". Действующий чемпион страны "Шахтер" завтра в Молодечно встретится с "Ислочью" из Минского района, идущий вторым борисовский БАТЭ на выезде будет соперничать с "Гомелем", а брестское "Динамо" примет на своей арене гродненский "Неман".

Турнирное положение: "Шахтер" - 40 очков (14 матчей), БАТЭ - 39 (17), "Рух" - 36 (18), "Динамо" (Минск) - 35 (17), "Гомель" - 31 (16), "Динамо" (Брест) - 27 (17), "Минск" - 24 (17), "Витебск" - 23 (17), "Энергетик-БГУ" - 20 (17), "Ислочь" - 20 (17), "Торпедо-БелАЗ" - 19 (16), "Слуцк" - 14 (17), "Славия" - 13 (17), "Неман" - 12 (17), "Сморгонь" - 8 (18), "Спутник" - 7 (18).

Бомбардирскую гонку 31-го чемпионата Беларуси возглавляет гамбийский нападающий солигорского "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 13 мячей. На три гола меньше забил сенегальский форвард столичного "Динамо" Аблай Мбенг.-0-