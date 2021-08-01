Александр Зверев выиграл олимпийский теннисный турнир в одиночном разряде

Источник материала: БелТА

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Немецкий теннисист Александр Зверев стал олимпийским чемпионом в мужском одиночном разряде, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в решающем поединке за золото Олимпиады пятый номер мирового рейтинга неожиданно легко победил российского теннисиста Карена Хачанова (25-й номер мирового рейтинга) - 6:3, 6:1. Финал продолжался всего 1 час 20 мин. Вчера в матче за бронзу испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста, занимающий 11-е место в мировом рейтинге, одолел в трехсетовом поединке первую ракетку планеты серба Новака Джоковича - 6:4, 6:7 (6:8), 6:3.

Также сегодня в решающем матче женского парного разряда чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова обыграли в двух партиях представительниц Швейцарии Белинду Бенчич и Викторию Голубич - 7:5, 6:1. Бронзу в парных состязаниях завоевали бразильские теннисистки Лаура Пигосси и Луиза Стефани. В финальном поединке за золото в женском одиночном разряде Белинда Бенчич победила чешскую теннисистку Маркету Вондроушову. В матче за бронзовую медаль украинка Элина Свитолина одолела представительницу Казахстана Елену Рыбакину.

Завершит теннисную олимпийскую программу российский финал соревнований смешанных пар, в котором дуэт Елена Веснина / Аслан Карацев встретится с Анастасией Павлюченковой и Андреем Рублевым. Бронзу в миксте завоевали австралийцы Эшли Барти и Джон Пирс.-0-