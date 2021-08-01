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Уирн и Риндом завоевали олимпийское золото в парусном спорте
01.08.2021 13:01 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Очередные награды разыграны сегодня на олимпийской парусной регате, передает корреспондент БЕЛТА.
В мужской решающей гонке в классе яхт "лазер" первым к финишу пришел австралийский спортсмен Мэттью Уирн, серебро завоевал хорват Тончи Стипанович, бронзовым призером стал норвежский яхтсмен Герман Томасгор.
У женщин в классе "лазер-радиал" золотую олимпийскую медаль завоевала датчанка Анне-Мари Риндом, серебряная награда у шведской спортсменки Юзефины Ульссон, бронзу выиграла Марит Боувместер из Нидерландов. Единственная представительница Беларуси в этом виде парусного спорта Татьяна Дроздовская не прошла в число десяти соискателей наград и оказалась на 21-й позиции среди 27 участниц соревнований.
В парусном спорте осталось разыграть еще шесть комплектов олимпийских медалей.-0-
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В мужской решающей гонке в классе яхт "лазер" первым к финишу пришел австралийский спортсмен Мэттью Уирн, серебро завоевал хорват Тончи Стипанович, бронзовым...
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