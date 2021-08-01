Уирн и Риндом завоевали олимпийское золото в парусном спорте

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1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Очередные награды разыграны сегодня на олимпийской парусной регате, передает корреспондент БЕЛТА.

В мужской решающей гонке в классе яхт "лазер" первым к финишу пришел австралийский спортсмен Мэттью Уирн, серебро завоевал хорват Тончи Стипанович, бронзовым призером стал норвежский яхтсмен Герман Томасгор.

У женщин в классе "лазер-радиал" золотую олимпийскую медаль завоевала датчанка Анне-Мари Риндом, серебряная награда у шведской спортсменки Юзефины Ульссон, бронзу выиграла Марит Боувместер из Нидерландов. Единственная представительница Беларуси в этом виде парусного спорта Татьяна Дроздовская не прошла в число десяти соискателей наград и оказалась на 21-й позиции среди 27 участниц соревнований.

В парусном спорте осталось разыграть еще шесть комплектов олимпийских медалей.-0-