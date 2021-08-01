Василиса Марзалюк сохраняет шансы на бронзу Игр в Токио

Источник материала: БелТА

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Василиса Марзалюк (76 кг), сохраняет шансы на бронзу Олимпиады в состязаниях по женской борьбе, передает корреспондент БЕЛТА.

Обидчица белоруски в стартовом поединке Алина Роттер-Фокен из Германии пробилась в финал Олимпиады, победив китаянку Киан Жу (8:3) и японку Хирое Минагаву (3:1).

Именно азиатские спортсменки будут конкурентками Василисы Марзалюк в борьбе за место на пьедестале. Данные поединки пройдут 2 августа в токийском спорткомплексе Makuhari messe hall.-0-

Фото Дениса Костюченко, НОК