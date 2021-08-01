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Белорусская бегунья Эльвира Герман не вышла в финал ОИ на дистанции 100 м с барьерами
01.08.2021 14:19 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Белорусская спортсменка Эльвира Герман не сумела пробиться в финал бега на дистанции 100 м с барьерами, передает корреспондент БЕЛТА.
В своем полуфинальном забеге белоруска заняла лишь пятое место с результатом 12,71 сек. Лучшей в этом забеге оказалась пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн, которая установила новый олимпийский рекорд, - 12,26 сек. Финальный забег на стометровке с барьерами у женщин пройдет завтра.
Сегодня за награды сражается белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков.-0-
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В своем полуфинальном забеге белоруска заняла лишь пятое место с результатом 12,71 сек. Лучшей в этом забеге оказалась пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн, которая...
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