"Юность" с победы стартует в новом розыгрыше Кубка Салея

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Есть много проблемных моментов, над которыми еще нужно работать. Главный тренер минской "Юности" Евгений Есаулов так прокомментировал успех своей команды в стартовом матче Кубка Салея, "столичные" были сильнее 4:1. Наставник отмечает хорошую реализацию голевых моментов в этом противостоянии. Нападающий Сергей Демагин оформил две шайбы и столько же голевых передач.



Завтра "Юность" проведет второй матч группового этапа против "Лиды". Напомним, в финале четырех напрямую окажутся победители групп, а также лучшая команда из занявших вторые места. Кроме того, с этой стадии в борьбу за трофей включится минское "Динамо".