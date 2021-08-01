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Рапиристы Франции выиграли командный турнир на Играх в Токио
01.08.2021 15:39 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Рапиристы Франции выиграли командный турнир на Играх в Токио в заключительном виде олимпийского фехтовального турнира, передает корреспондент БЕЛТА.
В решающей стадии турнира "трехцветные" победили соперников из России - 45:28. Бронзовыми медалистами стали спортсмены США, победившие японскую дружину - 45:31.-0-
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В решающей стадии турнира "трехцветные" победили соперников из России - 45:28. Бронзовыми медалистами стали спортсмены США, победившие японскую дружину - 45:31.
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