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Легкоатлетка Кристина Тимановская покидает Игры в Токио

01.08.2021 15:39 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной команды по легкой атлетике принял решение прекратить выступление Кристины Тимановской на Играх в Токио. Официальное заявление на этот счет размещено в аккаунте НОК Беларуси в Telegram, сообщает БЕЛТА.

"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м", - говорится в заявлении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской тренерским штабом национальной команды...
 
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