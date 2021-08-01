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Итальянский бегун Марсель Джейкобс выиграл олимпийскую стометровку

01.08.2021 17:03 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Итальянский спортсмен Марсель Джейкобс стал олимпийским чемпионом в беге на 100 м, передает корреспондент БЕЛТА.

В сегодняшнем финале он пробежал стометровку за 9,8 сек. Вторым финишировал американский бегун Фред Керли (9,84 сек.), бронзовую медаль завоевал канадский легкоатлет Андре де Грасс (9,89 сек.).

Мировой рекорд в этой престижнейшей легкоатлетической дисциплине установил прославленный бегун с Ямайки Усэйн Болт, который в августе 2009 года в Берлине преодолел стометровку за 9,58 сек.-0-

 
 
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В сегодняшнем финале он пробежал стометровку за 9,8 сек. Вторым финишировал американский бегун Фред Керли (9,84 сек.), бронзовую медаль завоевал канадский легкоатлет...
 
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