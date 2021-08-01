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Юлимар Рохас с мировым рекордом завоевала олимпийское золото в тройном прыжке
01.08.2021 17:03 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Венесуэльская спортсменка Юлимар Рохас стала олимпийской чемпионкой в тройном прыжке с новым мировым рекордом, передает корреспондент БЕЛТА.
В финале в своей лучшей попытке она улетела на 15 м 67 см, улучшив высшее мировое достижение сразу на 17 см. Прежний рекорд - 15 м 50 см был установлен в 1995 году украинкой Инессой Кравец. Второе место сегодня заняла португальская спортсменка Патрисия Мамона (15 м 01 см), бронзовую медаль завоевала испанская прыгунья Ана Пелетейро (14 м 87 см).
Белорусская прыгунья Виолетта Скворцова не сумела квалифицироваться в число 12 финалисток, показав результат 14 м 5 см. Она оказалась 18-й в итоговом протоколе.-0-
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В финале в своей лучшей попытке она улетела на 15 м 67 см, улучшив высшее мировое достижение сразу на 17 см. Прежний рекорд - 15 м 50 см был установлен в 1995 году украинкой...
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