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Наумова: я отдала на помосте все силы

01.08.2021 17:41 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Тяжелоатлетка Дарья Наумова, комментируя итоги своего выступления на Играх в Токио, отметила, что отдала на помосте все силы, но тонкости подготовки к турниру все же сказались на итоговом результате.

"Боролись на помосте с конкурентами, насколько позволяли силы. Готовилась к Играм со швейцарским грифом на штанге, а здесь был китайский. Необходимо время, чтобы привыкнуть к нему, тренировались здесь, но этого не хватило - хват грифа был не тот", - сказала спортсменка.-0-

Наумова: я отдала на помосте все силы

Наумова: я отдала на помосте все силы

Наумова: я отдала на помосте все силы

Наумова: я отдала на помосте все силы

Наумова: я отдала на помосте все силы

Фото Андрея Покумейко

 
 
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"Боролись на помосте с конкурентами, насколько позволяли силы. Готовилась к Играм со швейцарским грифом на штанге, а здесь был китайский. Необходимо время, чтобы...
 
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