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Наумова: я отдала на помосте все силы
01.08.2021 17:41 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Тяжелоатлетка
"Боролись на помосте с конкурентами, насколько позволяли силы. Готовилась к Играм со швейцарским грифом на штанге, а здесь был китайский. Необходимо время, чтобы привыкнуть к нему, тренировались здесь, но этого не хватило - хват грифа был не тот", - сказала спортсменка.-0-
Фото Андрея Покумейко
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"Боролись на помосте с конкурентами, насколько позволяли силы. Готовилась к Играм со швейцарским грифом на штанге, а здесь был китайский. Необходимо время, чтобы...
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