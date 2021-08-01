Наумова: я отдала на помосте все силы

Источник материала: БелТА

1 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Тяжелоатлетка Дарья Наумова , комментируя итоги своего выступления на Играх в Токио, отметила, что отдала на помосте все силы, но тонкости подготовки к турниру все же сказались на итоговом результате.

"Боролись на помосте с конкурентами, насколько позволяли силы. Готовилась к Играм со швейцарским грифом на штанге, а здесь был китайский. Необходимо время, чтобы привыкнуть к нему, тренировались здесь, но этого не хватило - хват грифа был не тот", - сказала спортсменка.-0-





















Фото Андрея Покумейко