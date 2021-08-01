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Олимпиада-2020: завтра стартуют соревнования по гребле на байдарках и каноэ

01.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Олимпийские игры перешагнули экватор! В 10-й день соревнований было разыграно 27 комплектов медалей в 12 видах спорта. 

Олимпиада-2020: тяжелая атлетика 

Белорусы, кроме прыжков в высоту, также сражались за награды в толкании ядра и тяжелой атлетике. Серебряный призер Рио Дарья Наумова по сумме двоеборья показала результат 234 килограмма, что в итоге позволило ей занять пятое место.

Олимпиада-2020: легкая атлетика 

За пьедестал боролась легкоатлетка Алена Дубицкая. В толкании ядра с результатом 18 метров 73 сантиметра она расположилась на итоговом девятом месте. 

Завтра переживаем за наших гребцов - команда Владимира Шантаровича выступит в квалификационных заездах. Олег Юреня заявлен на дистанции 1000 метров, Ольга Худенко и Марина Литвинчук - в байдарке-двойке на дистанции 500 метров. Также в понедельник следим за Юрием Щербацевичем - он выступит в стрельбе из винтовки из трех положений.


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Олимпийские игры перешагнули экватор! В 10-й день соревнований было разыграно 27 комплектов медалей в 12 видах спорта.  Олимпиада-2020: тяжелая атлетика  Белорусы,...
 
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