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Белорусы поздравляют Максима Недосекова в соцсетях
01.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Ликуют и соцсети! Множество теплых слов люди адресуют Максиму, благодарят атлета за медаль, восхищаются трудолюбием и терпением нашего спортсмена. "Максим не уступил ни одного сантиметра!", - пишут болельщики. "Мы верили и знали, что все получится! Это настоящий успех. Спасибо за тяжелый труд! Гордость Беларуси!" - звучит в адрес Максима. К поздравлениям присоединяемся и мы.
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Ликуют и соцсети! Множество теплых слов люди адресуют Максиму, благодарят атлета за медаль, восхищаются трудолюбием и терпением нашего спортсмена. "Максим не...
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