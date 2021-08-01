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Белорусы поздравляют Максима Недосекова в соцсетях

01.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Ликуют и соцсети! Множество теплых слов люди адресуют Максиму, благодарят атлета за медаль, восхищаются трудолюбием и терпением нашего спортсмена. "Максим не уступил ни одного сантиметра!", - пишут  болельщики. "Мы верили и знали, что все получится! Это настоящий успех. Спасибо за тяжелый труд! Гордость Беларуси!" - звучит в адрес Максима. К поздравлениям присоединяемся и мы. 


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Ликуют и соцсети! Множество теплых слов люди адресуют Максиму, благодарят атлета за медаль, восхищаются трудолюбием и терпением нашего спортсмена. "Максим не...
 
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