С бронзовой медалью Максима Недосекова поздравил Президент Беларуси

Источник материала: БT

Президент поздравил Максима Недосекова с олимпийской бронзой

"Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел взойти на олимпийский пьедестал, открыв новую страницу в истории отечественной легкой атлетики. Как настоящий спортсмен и патриот ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага, и успех обязательно придет", - говорится в поздравлении.

Александр Лукашенко пожелал спортсмену, его близким и всем, кто помогает ему покорять олимпийские высоты, крепкого здоровья, удачи и новых ярких побед.



