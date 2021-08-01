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С бронзовой медалью Максима Недосекова поздравил Президент Беларуси
01.08.2021 20:45 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БT
Президент поздравил Максима Недосекова с олимпийской бронзой
"Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел взойти на олимпийский пьедестал, открыв новую страницу в истории отечественной легкой атлетики. Как настоящий спортсмен и патриот ты убедительно доказал, что нужно верить в себя и до конца бороться за честь своего флага, и успех обязательно придет", - говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко пожелал спортсмену, его близким и всем, кто помогает ему покорять олимпийские высоты, крепкого здоровья, удачи и новых ярких побед.
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Президент поздравил Максима Недосекова с олимпийской бронзой "Ты первым из белорусских мастеров прыжков в высоту сумел взойти на олимпийский пьедестал,...
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