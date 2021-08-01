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Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности

01.08.2021 22:15 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выходка Тимановской вызвала возмущение у белорусской общественности, сообщили в программе "Неделя" на СТВ. Своим мнением поделился Александр Богданович, олимпийский чемпион по гребле на байдарках и каноэ.

"Если ты приехал на Олимпиаду и видишь, что команда попала в беду, то нужно подставить свое плечо. Это как в любом коллективе. Есть спортивная семья. Есть немножко какие-то недочеты, где-то что-то провалилось, и нужно закрыть программу, ведь Международная федерация тоже видит, что мы где-то что-то не закрыли, какие-то оплошности были, и это скажется нехорошо на будущем поколении тех же легкоатлетов. Поэтому я считаю, что это совершенно не по-спортивному, не по-товарищески", - высказался Александр Богданович.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Есть спортивная семья. Есть немножко какие-то недочеты, где-то что-то провалилось, и нужно закрыть программу, ведь Международная федерация тоже видит, что мы где-то...
 
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