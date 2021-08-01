Дешевый хайп Кристины Тимановской на Олимпиаде в Токио

Источник материала: БT

Теперь поговорим о неприятном и даже мерзком поступке. Случился скандал и с одной из белорусских спортсменок. Двух наших спринтерш не допустили к соревнованиям из-за нехватки допинг-проб, тренеры решили заявить в эстафету Кристину Тимановскую, которая накануне провалила свою коронную дистанцию. Показала себя абсолютно не готовой к Играм, зато оказалось готова молоть языком. Что сделала Тимановская? Правильно. Записала видосик, который многое объясняет, что касается ее личности. Похоже, самое противное выступление на Олимпиаде мы уже увидели.

Как говорится, без комментариев - просто испанский стыд, говорит она стыдно нам. Хотя дали же шанс исправиться - любой спортсмен за такую возможность будет буквально хвататься. Но здесь, видимо, не про спорт. Хотя лично я, например, не удивлен. Сразу возникли подозрения в неустойчивом психологическом состоянии спортсменки, что подтвердили и врачи. Сегодня в обед Кристина Тимановская отправлена с Олимпиады домой - как говорится, не хочешь выступать - не надо.

Вот как прокомментировали в НОК решение об отчислении горе-атлетки из команды:

По заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской, тренерским штабом национальной команды по легкой атлетике принято решение о прекращении выступления спортсменки на Играх XXXII Олимпиады. Следовательно, отозвана заявка спортсменки на участие в квалификационных забегах на 200 м и в эстафете 4х400 м

И тут начался самый настоящий цирк! Поспешила Тимановская обзванивать редакции польских и других псевдоСМИ, мол, выгоняют из Токио. Кто выгоняет? Депортировать может только правительство Японии. Все вопросы о выдуманном вывозе насильно к ним (у НОК нет таких возможностей!) - чушь! Дальше просит убежище в посольстве Австрии, призывает расследовать МОК ситуацию. Какую? Свой провал? То, как она облажалась? Матерится как сапожник, всех оскорбляет тренеров - ужас!

Видимо, дама немного забыла, что это не курорт, и любой спортсмен, который заканчивает выступление, дисквалифицируется или получает травму, едет домой - таковы правила! К тому же не сидеть же ей там, в Японии, за деньги такого ненавистного атлетке Олимпийского комитета - она ведь может остаться за свои личные. В общем дешевый хайп ушедшей в тираж спортсменки! Уже проходили - знаем!

И в целом такое ощущение, что летела Тимановская в Японию именно для всего этого дешевого фарса, а не хорошего выступления. Абсолютно позорный конец карьеры, который она пытается привязать к политике.





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