ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Участники токийской Олимпиады сегодня разыграют 22 комплекта наград

02.08.2021 06:43 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Участники XXXII летних Олимпийских игр в японской столице сегодня разыграют 22 комплекта наград, передает корреспондент БЕЛТА.

В последний день стрелковых соревнований белорус Юрий Щербацевич попытается попасть в число восьми финалистов турнира по стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений. В соревнованиях по женской борьбе Василиса Марзалюк имеет шанс добраться до бронзы через утешительные поединки в весовой категории 76 кг.

Без участия белорусских спортсменов чемпионы и призеры Игр определятся в турнирах по бадминтону, парусному спорту, тяжелой атлетике, конному спорту, спортивной гимнастике, трековым велогонкам и греко-римской борьбе.

Сегодня свои первые старты проведут белорусские гребцы на байдарках и каноэ. Олег Юреня выступит в квалификации на байдарке-одиночке (1000 м), а женский экипаж Марина Литвинчук / Ольга Худенко примет участие в заезде на байдарке-двойке (500 м). В олимпийском бассейне начнется турнир по синхронному плаванию с участием белорусского дуэта Дарья Кулагина / Василина Хондошко. Продолжатся предварительные соревнования у легкоатлетов. Капитан белорусской олимпийской сборной Иван Тихон, Глеб Дударев и Юрий Васильченко выйдут в сектор для метания молота. Также попытается пробиться в финал прыгунья с шестом Ирина Жук.-0-

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последний день стрелковых соревнований белорус Юрий Щербацевич попытается попасть в число восьми финалистов турнира по стрельбе из малокалиберной винтовки из...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Хроника текущей олимпийской недели в Токио
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by