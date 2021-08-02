Пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 м с барьерами

Источник материала: БелТА

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Пуэрториканская бегунья Жасмин Камачо-Куинн стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 м с барьерами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат победительницы - 12,36 сек. Серебро на свой счет записала американка Кендра Харрисон - 12,52 сек. Бронзовая награда пришлась в пору легкоатлетке из Ямайки Меган Таппер - 12,55 сек.

Белорусская спортсменка Эльвира Герман не сумела пробиться в решающую стадию данного вида программы. В своем полуфинальном забеге белоруска заняла лишь пятое место с результатом 12,71 сек.-0-