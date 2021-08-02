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Пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 м с барьерами
02.08.2021 08:11 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Пуэрториканская бегунья Жасмин Камачо-Куинн стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 м с барьерами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Итоговый результат победительницы - 12,36 сек. Серебро на свой счет записала американка Кендра Харрисон - 12,52 сек. Бронзовая награда пришлась в пору легкоатлетке из Ямайки Меган Таппер - 12,55 сек.
Белорусская спортсменка Эльвира Герман не сумела пробиться в решающую стадию данного вида программы. В своем полуфинальном забеге белоруска заняла лишь пятое место с результатом 12,71 сек.-0-
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Итоговый результат победительницы - 12,36 сек. Серебро на свой счет записала американка Кендра Харрисон - 12,52 сек. Бронзовая награда пришлась в пору легкоатлетке из...
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