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Пуэрториканка Жасмин Камачо-Куинн стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 м с барьерами

02.08.2021 08:11 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Пуэрториканская бегунья Жасмин Камачо-Куинн стала олимпийской чемпионкой в беге на 100 м с барьерами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Итоговый результат победительницы - 12,36 сек. Серебро на свой счет записала американка Кендра Харрисон - 12,52 сек. Бронзовая награда пришлась в пору легкоатлетке из Ямайки Меган Таппер - 12,55 сек.

Белорусская спортсменка Эльвира Герман не сумела пробиться в решающую стадию данного вида программы. В своем полуфинальном забеге белоруска заняла лишь пятое место с результатом 12,71 сек.-0-

 
 
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Итоговый результат победительницы - 12,36 сек. Серебро на свой счет записала американка Кендра Харрисон - 12,52 сек. Бронзовая награда пришлась в пору легкоатлетке из...
 
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