ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска

02.08.2021 10:07 — Новости Спорта | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронзовая медаль прыгуна в высоту Максима Недосекова принесла удачу и Витебскому областному комплексному центру олимпийского резерва. Именно туда будет направлено Br10 тыс. в рамках проекта "Олимпийский выбор", сообщили БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

Юные спортсмены Витебска во второй раз получат "олимпийскую" материальную поддержку: после первой белорусской награды в Токио - золота батутиста Ивана Литвиновича - Br20 тыс. направлено витебской СДЮШОР №1.

"Олимпийский выбор" - совместный масштабный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране. Эта благотворительная акция проходит с Олимпиады-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и II Европейские игры - 2019 в Минске.

Во время акции каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси может выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них. Сумма финансовой помощи будет зависеть от занятого спортсменом места и составит за первое место - Br20 тыс., за второе - Br15 тыс. и за третье - Br10 тыс.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Юные спортсмены Витебска во второй раз получат "олимпийскую" материальную поддержку: после первой белорусской награды в Токио - золота батутиста Ивана Литвиновича...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское "Динамо" не удержало победу над "Слуцком" в матче чемпионата Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

01.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by