Олимпийская бронза Максима Недосекова поможет развитию юных спортсменов Витебска

Источник материала: БелТА

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бронзовая медаль прыгуна в высоту Максима Недосекова принесла удачу и Витебскому областному комплексному центру олимпийского резерва. Именно туда будет направлено Br10 тыс. в рамках проекта "Олимпийский выбор", сообщили БЕЛТА в Президентском спортивном клубе.

Юные спортсмены Витебска во второй раз получат "олимпийскую" материальную поддержку: после первой белорусской награды в Токио - золота батутиста Ивана Литвиновича - Br20 тыс. направлено витебской СДЮШОР №1.

"Олимпийский выбор" - совместный масштабный проект Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране. Эта благотворительная акция проходит с Олимпиады-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и II Европейские игры - 2019 в Минске.

Во время акции каждый чемпион и призер Олимпийских игр из числа сборной команды Беларуси может выбрать специализированное учебно-спортивное учреждение, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них. Сумма финансовой помощи будет зависеть от занятого спортсменом места и составит за первое место - Br20 тыс., за второе - Br15 тыс. и за третье - Br10 тыс.-0-