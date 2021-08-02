|
Французский стрелок Жан Кикампуа стал олимпийским чемпионом в стрельбе из пистолета
02.08.2021 11:47 — Новости Спорта | БелТА
Источник материала: БелТА
2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире по пулевой стрельбе сегодня разыгрываются последние комплекты наград, передает корреспондент БЕЛТА.
Обладателем золотой медали в стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 м стал французский спортсмен Жан Кикампуа, повторив в финале олимпийский рекорд - 34 очка. Серебро завоевал кубинский стрелок Леурис Пупо (29), бронзовую медаль выиграл китайский спортсмен Ли Юэхун (24).
В заключительном виде стрелковой программы токийской Олимпиады - стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений борьбу за награды ведет белорусский спортсмен Юрий Щербацевич.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серебро завоевал кубинский стрелок Леурис Пупо (29), бронзовую медаль выиграл китайский спортсмен Ли Юэхун (24).
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)