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Французский стрелок Жан Кикампуа стал олимпийским чемпионом в стрельбе из пистолета

02.08.2021 11:47 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире по пулевой стрельбе сегодня разыгрываются последние комплекты наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Обладателем золотой медали в стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 м стал французский спортсмен Жан Кикампуа, повторив в финале олимпийский рекорд - 34 очка. Серебро завоевал кубинский стрелок Леурис Пупо (29), бронзовую медаль выиграл китайский спортсмен Ли Юэхун (24).

В заключительном виде стрелковой программы токийской Олимпиады - стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений борьбу за награды ведет белорусский спортсмен Юрий Щербацевич.-0-

 
 
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Серебро завоевал кубинский стрелок Леурис Пупо (29), бронзовую медаль выиграл китайский спортсмен Ли Юэхун (24).
 
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Белорус Юрий Щербацевич вышел в финал олимпийского турнира по стрельбе
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