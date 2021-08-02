Французский стрелок Жан Кикампуа стал олимпийским чемпионом в стрельбе из пистолета

Источник материала: БелТА

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На олимпийском турнире по пулевой стрельбе сегодня разыгрываются последние комплекты наград, передает корреспондент БЕЛТА.

Обладателем золотой медали в стрельбе из скоростного пистолета с дистанции 25 м стал французский спортсмен Жан Кикампуа, повторив в финале олимпийский рекорд - 34 очка. Серебро завоевал кубинский стрелок Леурис Пупо (29), бронзовую медаль выиграл китайский спортсмен Ли Юэхун (24).

В заключительном виде стрелковой программы токийской Олимпиады - стрельбе из малокалиберной винтовки с 50 м из трех положений борьбу за награды ведет белорусский спортсмен Юрий Щербацевич.-0-