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Китаянки Бао Шаньцзю и Чжон Тяньши выиграли золото в командном спринте по велотреку на Играх в Токио

02.08.2021 13:13 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Китаянки Бао Шаньцзю и Чжон Тяньши выиграли золото в командном спринте по велотреку на Играх в Токио, передает корреспондент БЕЛТА.

В решающем заезде представительницы Поднебесной были быстрее немецкого дуэта Леа Софи Фридрих и Эммы Хинце, которые выиграли серебро. Итоговое время чемпионок - 31,895 сек., серебряные медалистки финишировали спустя 31,980 сек. после начала гонки. Бронза на счету россиянок Дарьи Шмелевой и Анастасии Войновой - 32,252 сек. В финале за бронзу они опередили нидерландских велогонщиц Лаурин ван Риссен и Шанну Браспеннингс на 0,252 сек.

На данный момент олимпийская сборная Беларуси занимает 45-е место в неофициальном медальном зачете, завоевав 1 золото и 1 бронзу. Лидируют дружины Китая, США и Японии. Торжественная церемония закрытия Олимпиады запланирована на 8 августа.-0-

 
 
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Китаянки были быстрее немецкого дуэта Леа Софи Фридрих и Эммы Хинце, которые выиграли серебро. Бронза на счету россиянок Дарьи Шмелевой и Анастасии Войновой.
 
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