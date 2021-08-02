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Китайские гимнасты стали лучшими в упражнениях на кольцах

02.08.2021 13:13 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Очередные награды разыгрываются сегодня на олимпийском турнире по спортивной гимнастике, передает корреспондент БЕЛТА.

В мужских индивидуальных упражнениях на кольцах лучшими оказались китайские спортсмены - золотую медаль завоевал Лю Ян (15,500 балла), а серебро выиграл его соотечественник Ю Хао (15,300). Бронзовым призером стал греческий гимнаст Элефтериос Петруниас (15,200).

У женщин олимпийской чемпионкой в вольных упражнениях стала американская спортсменка Джейд Кэри, набравшая 14,366 балла, серебряная медаль досталась итальянке Ванессе Феррари (14,200), а обладательницами бронзы стали россиянка Ангелина Мельникова и японка Маи Мураками, у которых абсолютно одинаковая сумма баллов - по 14,166.

Позже состоятся состязания мужчин в опорном прыжке.-0-

 
 
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Позже состоятся состязания мужчин в опорном прыжке.
 
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