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Гимнаст Артур Давтян завоевал для Армении первую медаль токийских Игр

02.08.2021 14:43 — Новости Спорта | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Гимнаст Артур Давтян завоевал для Армении первую награду на Олимпийских играх в японской столице, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финале соревнований в опорном прыжке армянский спортсмен стал бронзовым призером, набрав 14,733 балла. Олимпийское золото завоевал представитель Республики Корея Син Джи Хван (14,833), второе место у российского гимнаста Дениса Аблязина (14,800).

Медальный зачет токийских Игр возглавляет команда Китая, в активе которой 59 наград - 28 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых. Сборная Беларуси с золотом Ивана Литвиновича и бронзой Максима Недосекова находится сейчас на 46-й строке медального списка. Всего на олимпийский подиум в Токио поднимались представители 77 команд из 206 участвующих в Олимпиаде.-0-

 
 
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Сегодня в финале соревнований в опорном прыжке армянский спортсмен стал бронзовым призером, набрав 14,733 балла.
 
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